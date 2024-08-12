عاجل .. صدرت الآن نتائج الدور الثاني للصف السادس الابتدائي بتربية كركوك 2024 “هنـــا”

كشفت وزارة التربية العراقية الآن عن نتائج الدور الثاني للصف السادس الابتدائي بتربية كركوك 2024، وأعلنت عن صدورها بشكل رسمي لكافة الطلاب والطالبات، علمًا بأن الطلاب الذين نجحوا بالفوز في النتيجة للدور الثاني أعلنت الوزارة عن انتقالهم إلى المرحلة التالية وهي مرحلة المتوسطة، وبالتالي فقد يجب على كافة الطلاب والطالبات معرفة التفاصيل الهامة لاستخراج النتيجة فورًا من خلال النقاط التالية.

نتائج الدور الثاني للصف السادس الابتدائي بتربية كركوك 2024

أعلنت حالًا وزاة التربية العراقية عن نتائج الدور الثاني للصف السادس الابتدائي بتربية كركوك 2024، حيث يمكنك من خلال النقاط التالية التعرف على الطريقة والحصول على النتيجة في أسرع وقت ممكن.

يجب عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية وهو نتيجة نت.

قم بالنقر على زر نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024.

ثم عليك أن تقوم باختيار أيقونة تربية كركوك.

قم باختيار الملف التابع للمدرسة الخاصة بك.

بعد ذلك يمكنك بكل سهولة أن تقوم بتحميل الملف على الجهاز، ثم فتح الملف والحصول على النتيجة بكل سهولة.

متى تبدأ الدراسة في العراق؟

كشفت وزارة التربية العراقية عن موعد بدء الدراسة بها، وهذا ينطبق لكافة الصفوف والمراحل المختلفة، حتى الصف السادس الاعدادي، فقد كشفت بأنه من المتوقع أن يكون بداية العام الجديد سوف توافق يوم 1 من اكتوبر القادم 2024، وسوف يتم الفصل الدراسي الأول حتى منتصف يناير، ويحصلون الطلاب على إجازة وعطلة وبعدها يقوموا بالبدء في الفصل الدراسي الثاني على الفور.