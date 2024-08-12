السلف الالكترونية مصرف الرافدين.. أحصل على 25 مليون دينار عراقى للمتقاعدين والموظفين والسداد على 5 سنوات

من أجل مساعدة الموظفين فى القطاع الحكومى وكذلك القطاع الخاص العاملين على الملاك الدائم وأصحاب العقود والعاملين فى وزارتى الدفاع والداخلية العرقية قرر مصرف الرافدين منح تلك الفئات سلف الكترونية بداية من 5 مليون دينار عراقى وحتى 25 مليون دينار عراقى وذلك بضمان بطاقة الماستر كارد الخاصة بهم وبدون كفيل وفق الشروط التى قد أوضحها البنك.

السلف الالكترونية مصرف الرافدين

يستطيع كل من يرغب فى الحصول على سلفة الكترونية من مصرف الرافدين السير على الخطوات التى سوف نعمل على توضيحها من أجل الحصول على تلك السلفة وهى على النحو الاتى :-

زيارة أحد فروع البنك لتقديم طلب السلفة عبر مركز الدعم الموجود هناك.

يستطيع العميل أستخدام تطبيق الرافدين من أجل معرفة إجراءات الحصول على السلفة والتقديم عليها

يتم أرسال رسالة للشخص المستلف تفيد بنزول الرصيد المطلوب فى حسابه البنكى

يجب أن يكون هناك سنة خدمة فى الوظيف كشرط أساسى للحصول على السلفة وذلك لكل موظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الذين يتم تحويل رواتبهم إلى مصرفنا.

يتراوح مبلغ السلفة بين 5 ملايين و25 مليون دينار وذلك حسب استحقاقات المقترض التي تتناسب مع إجمالي راتبه الشهري

يجب أن لا يتجاوز المتقاعد 73 سنة للحصول على السلفة من البنك

يجب أن يكون مبلغ الاستقطاع لا يتجاوز 35 % من أجمالى الراتب ككل

فترة السلفة 5 سنوات أي 60 شهراويتم سدادها على شكل أقساط شهرية متساوية.

نسبة فائدة القرض هي 5% سنويًا ويتم حسابها بطريقة القسط الثابت حيث تبدأ عملية استقطاع الأقساط من راتب الشهر الذي يلي تاريخ منح القرض.

قروض مصرف الرافدين 2024

وعلى صعيد متصل يقوم مصرف الرافدين بتقديم عدد من القروض والسلف الالكترونية وذلك من اجل مزيد من الدعم للمجتمع العراقى وخاصة الموظفين الحكوميين ومتنسى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وفئة المتقاعدين