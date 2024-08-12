طريقة التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025 عبر الرابط الرسمي وشروط التقديم

هناك بحث مكثف عبر محركات البحث المختلفة عن طريقة التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2024، فقد أطلقت هيئة الحج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي رابط مخصص للتسجيل، وذلك لتيسير عملية التسجيل لكل الراغبين في أداء مناسك الحج في العراق لأول مرة، حيث تتيح هذه القرعة المجانية للمواطنين فرصة أداء مناسك الحج دون تكاليف، وذلك وفقا لشروط وضوابط حددتها الهيئة المسؤولة، وفي ثنايا هذا المقال سنتناول طريقة وشروط التسجيل في قرعة الحج في العراق 2025.

التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

ازدادت الاستفسارات حول كيفية الحصول على رابط تقديم استمارة الحج عام 2025، ولتقديم الطلب ينبغي اتباع الخطوات الآتية:

ادخل الى الموقع الرسمي لموقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

ثم إنشاء طلب جديد عبر الموقع.

اختار خيار “قرعة الحج المجانية”.

أدخل كافة المعلومات الشخصية في الحقول المحددة.

بعد ذلك قام بتقديم المستندات اللازمة المتعلقة بطلب الانضمام إلى القرعة.

تحقق من صحة البيانات والمستندات المدخلة.

اضغط على زر “حفظ” لإكمال عملية التسجيل بنجاح.

شروط التقديم على الحج في العراق

إليكم متطلبات التسجيل لأداء مناسك الحج التي وضعتها الهيئة العليا للحج:

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية.

يجب على المقيم أن يكون له إقامة دائمة في العراق.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عاما.

يجب أن يتم أداء فريضة الحج في المرة الأولى.

يجب أن تكون النساء اللائي يتقدمن غير حوامل أو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الحمل.

يجب تقديم طلب الانضمام إلى قرعة الحج المجاني من خلال الهيئة العليا للحج والعمرة.

مزايا التسجيل على قرعة الحج

تشمل فوائد التسجيل في قرعة الحج في العراق ما يلي: