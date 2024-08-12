حقك هيجيلك!! .. أخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 + الرسوم المطلوبة بالتفصيل

كشفت وزارة التعليم المصرية عن أخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024، وذلك من خلال الرابط الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، وكشفت بأنه تم إضافة درجتين في مادة الفيزياء يمكن لكافة الطلاب والطالبات الإطلاع على النتائج ومعرفة الدرجة النهائية لهم، في حالة إذا كنت بحاجه لمعرفة المزيد عليك أن تتابع المقال التالي.

أخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

كشفت الوزارة بأن أخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 سوف يكون في يوم 22 من أغسطس الجاري، وأتاحت الوزارة رابط يمكن من خلاله تقديم طلب التظلم وهذا الرابط يتمثل في “https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded” ويتم من خلال هذا الرابط فقط تقديم الطلب، والانتظار حتى يتم الإعلان عن نتيجة التظلمات لكافة الطلاب والطلبات في مصر.

ما هي رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024 للمادة الواحدة ؟

كشفت الوزارة بأن رسوم المادة الواحدة فقط في تظلمات الثانوية العامة، تكون قيمتها 300 جنية مصري، وسوف يتم دفعها بأي طريقة من هذه الطرق التالية:

البريد المصري.

فوري.

وقتي.

إيجي باي.

سداد.

ضامن.

مصاري.

بيي.

ممكن.

طلقة.

موجة.

خالص موبايل.

أموال.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل

يمكنك الأن معرفة نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل وإضافة الدرجتين بكل سهولة، وذلك من خلال النقاط التالية: