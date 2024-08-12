تنسيق الجامعات لطلاب علمي أزهري.. أعرف أية الكلية اللي تقبل علمي علوم

يبحث الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية عن تنسيق كليات الازهر 2024 علمي بعد اعتماد النتيجة يوم الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمشيخة الأزهر بحضور الدكتور محمد الضويني ونخبة من كبار مشيخة الأزهر، وتضمنت إعلان نتيجة القسمين العلمي والأدبي بنسبة نجاح 50.5%، منهم 59.34% من الشعبة العلمية.

تنسيق الجامعات لطلاب علمي

كانت نتيجة تنسيق العام الماضي 2023 للكليات التي تقبل من الشعبة العلمية كالتالي:

كليات الشعبة العلمية للبنين والبنات

قبلت كلية الطب بالقاهرة من نسبة 96.15%، (625) درجة.

نسبة القبول بكلية طب الأسنان بالقاهرة كانت من 94.62%، (615) درجة.

نسبة القبول بكلية الصيدلة بالقاهرة كانت من 93.38%، (607) درجات.

نسبة القبول بكلية طب دمياط كانت من 95.38 %، (620) درجة.

نسبة القبول بكلية طب أسيوط كانت من 94.77 %، (616) درجة.

نسبة القبول بكلية الهندسة بالقاهرة كانت من 90.92%، (591) درجة.

نسبة القبول بكلية الهندسة بنين بقنا كانت من 89.85%، (584) درجة.

الكليات المتاحة لقسم العلمي بنين

كانت نسبة القبول بكلية العلوم بالقاهرة تخصص عام من 82%، (533) درجة.

كانت نسبة القبول بكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة من 81.54%، (530) درجة.

كما قبل معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بالقاهرة من نسبة 88.46%، (575) درجة.

كلية اللغات والترجمة بنسبة 62.46% (406) درجات.

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة بنسبة 87.08% (566) درجة.

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام بنسبة 75.23% (489) درجة.

الكليات المتاحة لقسم البنات الشعبة العلمية

نسبة القبول بكلية العلوم تخصص عام كانت من 88.77%، (577) درجة.

كانت نسبة القبول بكلية التمريض من 90.15%، (586) درجة.

قبل المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر من نسبة 86.92%، (565) درجة.

نسبة القبول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية كانت من 80.92%، (526) درجة.