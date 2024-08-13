“استغل الفرصة واربح المليون” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مجانا بمكالمة تليفون على هذه الأرقام تدخل السحب على جوائز ضخمة

ازدادت أعداد الباحثين عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم مجانا، حيث تقدم فرصة رائعة لمواطني الدول العربية لتحقيق أحلامهم وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال المشاركة في السحوبات على جوائز نقدية منذ انطلاقها، جذبت المسابقة اهتمام ملايين الناس وأسهمت في تحقيق أحلام العديد منهم مما جعلها واحدة من أكثر المسابقات شعبية في المنطقة، مع كل موسم جديد تتزايد الفرص والأحلام التي تصبح حقيقة، مما يجعل المشاركة في المسابقة خطوة هامة نحو تحقيق الطموحات، تابع القراءة لمعرفة كافة تفاصيل المشاركة في مسابقة الحلم 2024.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مجانا

يمكنك الانضمام إلى مسابقة الحلم من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابحث عن الرقم المخصص للمسابقة في بلدك.

أرسل رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” إلى الرقم المحدد.

ستصلك رسالة تأكيد تسجيلك في المسابقة.

الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة في المسابقة بدقة.

تابعوا قناة MBC الخاصة بمسابقة الحلم للحصول على مزيد من المعلومات والتحديثات.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الدول العربية

للمشاركة في مسابقة الحلم يرجى استخدام الرقم المخصص لبلدك لتلقي مجموعة من الأسئلة وإجابتها بشكل صحيح للدخول في سحب الجوائز المالية، سنوضح أرقام الاشتراك لكل بلد من خلال الخطوات التالية:

الإمارات العربية المتحدة: 6070.

المملكة العربية السعودية: 858888، 755505، 313131، أو 300300.

الأردن: 98880.

الكويت: 4141.

مصر: 95458 أو 95450.

تونس: 85819.

لبنان: 008821622775627.

سوريا: 1555.

البحرين: 94000 أو 98885.

العراق: 2770 أو 2266.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يجب مراعاة بعض الشروط التي يجب التقيد بها من أجل المشاركة في المسابقة ضمن البرنامج: