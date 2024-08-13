“لولو صارت شرطية”👮🏼.. استقبل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية .. شاهد اجمل اغاني لولو!!

يهتم عدد كبير من المتابعين بالتعرف على تردد قناة وناسة بيبي، والتي تعتبر واحدة من أكثر القنوات شهرة في العالم العربي بشكل عام، ويرجع ذلك إلى ما تقدمه القناة من نجاح كبير في عرض الكثير من برامج الاطفال بجودة مشاهدة عالية، حيث تقوم بتقديم الكثير من الأناشيد الخاصة بالأطفال بجانب الكثير من البرامج المتنوعة الخاصة بالأطفال، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة وناسة بيبي الجديد على القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

تم تحديث تردد قناة وناسة بيبي على الاقمار الصنايعية المختلفة، وذلك بهدف تحسين البث الفضائي الخاص بها، ويمكن استقبالها من خلال التردد الجديد وهو على النحو التالي:

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات هو: 11559.

معدل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كما جاء تردد قناة وناسة بيبي على العرب سات على النحو التالي:

التردد: 11270.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط قناة وناسة 2024