بعد التعديل !! نتيجة الثانوية العامة بعد إضافة درجتين لكل طالب 2024 .. أستعلم عنها من جديد

كشفت وزارة التعليم المصرية منذ قليل عن نتيجة الثانوية العامة بعد إضافة درجتين لكل طالب 2024، ويمكن الآن للطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من جديد والحصول على درجتين تم إضافتهم في بعض المواد الخاصة بهم، وذلك من أجل ارتفاع نسب الطلاب ونجاحهم في المواد التي باتت أن يقوموا بالرسوب بها، فضلًا تابع المقال وتعرف على التفاصيل بكل سهولة.

نتيجة الثانوية العامة بعد إضافة درجتين لكل طالب 2024

يمكنك الآن أن تحصل على نتيجة الثانوية العامة بعد إضافة درجتين لكل طالب 2024، وهذا ما وفرته الوزارة لكافة الطلاب والطالبات، حيث يمكنك الآن بشكل مباشر الدخول والحصول عليها من موقع نتيجة نت التابع لوزارة التعليم المصرية، فضلًا يمكنك متابعة المقال والتعرف على التفاصيل بشكل كامل من خلال النقاط التالية:

أولًا يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم المصرية، أو الدخول على نتيجة نت.

بينما يتطلب منك النقر على أيقونة نتائج طلاب الثانوية العامة.

بعد ذلك عليك إدخال رقم جلوس الطالب.

النقر على أيقونة البحث.

سوف يتم ظهور النتيجة على الفور للطالب بعد إضافة درجتين لكل طالب.

سبب إضافة درجتين لكل طالب؟

أعلنت وزارة التعليم بأن رسوب طلاب عديدة في الثانوية العامة كان يقف على درجات بسيطه جدًا، بالإضافة إلى الطلاب الذين رسبوا في بعض المواد كانت تقف على درجات بسيطه جدًا، وكادت أن تكون الدرجات البسيطه هذه هي الفارق بين الوصول إلى كليات حلمهم، لذلك قامت بتعديل الدرجات وإضافة 2 درجة لكل طالب وطالبة.