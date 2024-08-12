تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الاقمار الصناعيه نايل سات وعرب سات لمشاهدة عالية الجودة

تعتبر الترددات الجديدة لقناة طيور الجنة عام 2024 من المواضيع الأكثر بحثا بين الأسر العربية في القناة تعتبر من أفضل القنوات الفضائية التي يشاهدها الأطفال، حيث تقدم مجموعة مميزة من البرامج والأغاني والأناشيد المناسبة لجميع الفئات العمرية الصغيرة كما أنها تعلم الأطفال العديد من المهارات الأساسية في اللغة العربية والإنجليزية، مما يجعلها تحظى بقبول واسع من الجميع.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يهتم جميع الآباء والأمهات بمعرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة عام 2024، حتى يتمكن أطفالهم من الاستمتاع بالأناشيد والأغاني التي تقدمها القناة ونوضح لكم الآن التردد على كافة الأقمار الصناعية كما يلي:

التردد على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وأما التردد على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 12174.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تتمتع القناة بشهرة كبيرة بين الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تقدم لهم محتوى قيم وهادف بالإضافة إلى الترفيه مما يجعل الأطفال يتفاعلون معها، يمكنك بسهولة تنزيل القناة وضبط استقبالها لتوفير المتعة لأطفالك من خلال اتباع الخطوات التالية: