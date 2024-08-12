برابط مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد التعديل وإضافة درجات زيادة لبعض الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني داخل مصر عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد التعديل الذي قامت به وزارة التربية والتعليم المصرية خلال الساعات القليلة الماضيه والذي اسفر عن وجود زيادة في درجات بعض الطلاب وخاصة لمرحلة علمي علوم وكان الكثير من الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة تلك التعديلات والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال رابط رسمي وضعته وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في معرفة درجات الطلاب الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد التعديل

تم الاعلان بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي واستطاع كل طالب من معرفة النتيجة الخاصة به، وكان الطلاب ينتظرون فتح باب التنسيق للتقديم في الكليات الخاصة بالمرحلة الأولى والتي كان من المقرر أن يتم فتحه اليوم الأثنين الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري لعام 2024 ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 16 من شهر أغسطس لنفس العام.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد التعديل

هناك بعض القرارات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدرجات الطلاب لمرحلة الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:

اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء، لذلك تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) وتعديل نتيجتهم، ويمكن الاستعلام عن النتيجة الجديدة للطلاب بعد التعديل الأخير من خلال الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وموقع نتيجة نت.