تعرف بالتفصيل عن خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 من وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق المستحقة عن شهر أغسطس 2024 والتي شهدت زيادة جديدة تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث بلغت الزيادة حوالي 100 ألف دينار عراقي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين سنوافيكم بمزيد من المعلومات حول مواعيد الصرف وكافة التفاصيل المتعلقة بالرواتب من خلال هذا المقال.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وفقًا لما أعلنته وزارة المالية فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق هو الأول من كل شهر ميلادي ولكن إذا صادف هذا الموعد عطلة رسمية في البلاد، فإنه سيتم ترحيل الصرف أو تقديمه وفقا لتاريخ العطلة، وبالنسبة للزيادة الجديدة فهي تبلغ 100 ألف دينار عراقي ثابتة لكافة الرواتب، مما يعني أن قيمة المعاش الذي كان 450 ألف دينار قد أصبحت بعد الزيادة 550 ألف دينار.

كيف يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أغسطس

حرصت وزارة المالية العراقية على توفير رابط إلكتروني يتيح للمتقاعدين الاستفسار عن رواتبهم بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

انقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ثم املأ معلوماتك الشخصية بدقة.

اضغط على زر الإستعلام وسيظهر لك جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالرواتب.

ما هي شروط وضوابط الاستفادة من رواتب التقاعد في العراق

حرصت وزارة المالية على شرح كافة الضوابط والشروط المتعلقة بكيفية الاستفادة من رواتب التقاعد و شروط الحصول عليها وهي كالتالي: