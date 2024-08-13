“هنيئا للجزائريين”💯.. الحكومة الجزائرية تعلن عن الزيادات الجديدة في رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024.. مبرووك للجميع

يهتم الكثير من المواطنين في الجزائر بالتعرف على تفاصيل حقيقة زيادة المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين المستفيدين، وفي هذا الصدد فقد قامت وزارة المالية الجزائرية بتوضيح حقيقة هذه الأنباء، وقد فعلت رابط مباشر يتيح الاستعلام عن قيمة الرواتب لجميع المستحقين، تابع الآن ما نستعرضه في هذا الصدد.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

كشفت وزارة المالية الجزائرية عن حقيقة زيادات المعاشات التقاعدية للمتقاعدين 2024 في الجزائر ، والتي قد أكدت عن تطبيق زيادة جديدة بالفعل من المقرر ان يحصل عليها المستفيدين بالتزامن مع دفع الرواتب خلال شهر أغسطس الحالي ، حيث اشارت الى أن الزيادة الجديدة لجميع المستفيدين جاءت عن النحو التالي:

زيادة جديدة اي الرواتب جاءت بنسبة 5٪ ، وذلك للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 20 ألف دينار.

كما يتم تطبيق زيادة تصل الى 4٪ في معاشات المواطنين الذين يحصلون على أكثر من 20 ألف دينار.

تطبيق زيادة بنسبة تصل الى 20٪ للمواطنين الذين تتراوح معاشاتهم من 50 ألف دينار إلى 80،

الاستعلام عن راتب التقاعد 2024 الجزائر

سهلت الحكومة الجزائرية متمثلة في وزارة المالية الجزائرية خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد للمواطنين، حيث يتم ذلك بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة عن طريق تنفيذ الخطوات التالية: