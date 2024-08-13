“شوف اسمك من هنا” طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية

يرغب الكثير من المواطنين في العراق في معرفة خطوات وطريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فقد ازداد البحث بين العديد من المواطنين في العراق حول كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق عام 2024، تعد مبادرة الرعاية الاجتماعية من أهم المبادرات التي تساهم في مساعدة المواطنين على تجاوز الظروف الصعبة، ومن خلال موقعنا الإخباري سنقوم بشرح جميع التفاصيل المتعلقة بخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

بناءً على الاستفسارات المتكررة من المواطنين بشأن رابط معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية سنوضح لكم في الأسطر القادمة خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عام 2024 حيث جاءت الخطوات كالتالي:

ادخل إلى منصة مظلتي الإلكترونية في الخطوة الأولى.

اضغط على خيار الرعاية الاجتماعية.

سجل رقم الوجبة.

أدخل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

حدد المحافظة التي تقيم فيها.

بعد ذلك في الخطوة الأخيرة اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن الشروط المطلوبة لاستحقاق الرعاية الاجتماعية وكانت الشروط التي يجب توافرها كما يلي: