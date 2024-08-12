“استعلم عنها الآن” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عموم المحافظات عبر spa.gov.iq

تتزايد الاستفسارات حول كيفية الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية مع قرب موعد طرحها، يشتمل دعم الوجبة المقدم من الرعاية الاجتماعية على عدد كبير من المستفيدين في العراق ونظرا لرغبة الكثيرين في معرفة تفاصيل صرف الوجبة القادمة تم توفير جميع المعلومات المتعلقة بخطوات الاستعلام، بالإضافة إلى شروط الحصول على الدعم للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكنك الحصول على معلومات حول كشوفات الوجبة الجديدة 2024 من خلال الاطلاع على النقاط التالية:

اذهب إلى موقع الاستعلام وهو منصة مظلتي.

افتح الموقع والنقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

حدد نطاق المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية.

يقوم المستفيد بتسجيل المعلومات اللازمة مثل المحافظة التي يقيم فيها.

وأيضا تسجيل رقم الهوية والتحقق من دقة المعلومات.

انتقل إلى تسجيل رقم الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها.

يجب جمع بعض المعلومات الضرورية ثم النقر على زر الاستعلام.

خلال ثوان ستظهر قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين.

يمكنك إجراء بحث عن الاسم الذي ترغب في الاستفسار عنه.

سيتم تقديم الاسم إذا تم استيفاء شروط الأهلية للدعم وإذا لم تظهر أي نتائج فهذا يدل على عدم استحقاقه للدعم.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق 2024

سبق أن تناولنا كيفية الاستفسار عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، والآن سنقوم بتوضيح الشروط المطلوبة وهي كما يلي: