“خاصية Meta Al“ واتساب يبهر مستخدميه بميزة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.. خليك أجمــد واحد واعرفها دلوقتي

ميزة الذكاء الاصطناعي في الواتساب وهي ميزة جديدة أعلنت عنه شركة ميتا والتي من المقرر أن تكون متوفرة مع التحديث الجديد والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في خلال الأيام القليلة القادمة ووفقا لما نقلته المصادر المسؤولة أن هذا التحديث يوفر على المستخدم الكثير وذلك لأنه يجعله يستخدم الصوت في جميع أوامر للواتساب وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

ميزة الذكاء الاصطناعي في الواتساب

وفقا لما نقلته إدارة الواتساب أنه سوف يتم إضافة خاصية Meta Al والتي سوف تعمل على تحويل جميع الرسائل والتفاعلات الصوتية إلى رسائل مكتوبة وهذا يعد خيار جيد لضعاف السمع، ويجب العلم أنه عند تحويل الكلام سوف يتم اقتراح مجموعة من الخيارات ويجب على المستخدم الخيار من بينهم حيث أنه سوق يسألك هل تفضل أن يكون كلامك عميق ومفصل أم تفضل أن يتم كتابته بشكل موجز وبسيط، كما أن الذكاء الاصطناعي سوف يقوم أيضا بإنشاء صورة بمجرد أن تقوم بكتابة مجموعة من التفاصيل حول الصورة ويجب العلم أن هذه النسخة تضمن الأمان والخصوصية للمستخدم.

تثبيت تطبيق الواتساب

يمكنك الآن تحميل الواتساب بكل سهولة والاستمتاع بالمزايا التي يقدمها والتي من أبرزها إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مراسلة اصدقائك بكل سهولة وهذا من خلال استخدام الرسائل الصوتية أو الدردشات الكتابية كما يمكنك أيضا من خلال الواتساب مشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو مع الأخرين ولكن يجب أن تقوم بتسجيل جهة الاتصال لديك أولا، قم باتباع الخطوات التالية من أجل تحميل الواتساب بنجاح: