قيمة غرامات المرور بعد التعديل 2024 ورابط الاستعلام بالعراق

تقوم وزارة الداخلية العراقية، بالتعديل على جدول غرامات المرور العامة بمختلف محافظات العراق، فضلاً عن إمكانية الاستعلام عن الغرامات المرورية وقيمتها المستحقة، وذلك عبر منصة أور الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل الوزارة، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

استعلام غرامات المرور العامة بالعراق

وعن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني، في مختلف أنحاء محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

يتم التوجه إلى منصة أور الإلكترونية.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار خدمة الاستعلام عن غرامات المرور.

القيام بإدخال بيانات المواطن ومنها رقم اللوحة للمركبة.

النقر على زر “بحث” أو “استعلام”.

ليتم عرض تفاصيل غرامات المرور العامة وقيمتها المستحق دفعها.

جدول غرامات المرور في العراق

وحددت وزارة الداخلية العراقية، جدول غرامات المرور العامة أمام جميع السائقين التي تختلف وفقًا للمخالفة التي ارتكبها السائق، وفقًا للأتي:-

في حالة القيادة دون ارتداء حزام الأمان فإن قيمة الغرامة تصل إلى 2500 دينار.

بينما إذا تخطى سائق المركبة إشارات المرور فإن قيمة غرامة المرور في هذه الحالة تبلغ 5000 دينار عراقي.

إذا تمت القيادة تحت تأثير الكحول في هذه الحالة تصل قيمة الغرامة المالية إلى 10000 دينار عراقي.

وهناك العديد من المخالفات المرورية التي يتم فيها تطبيق الغرامات المرورية وفقًا لما تقوم وزارة الداخلية بتحديدها أمام المواطنين بدولة العراق.