موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس Osman 6 Season وتردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة له

يتردد الكثير إلى محركات البحث لمعرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، وذلك بعد طرح الإعلان الترويجي الذي أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين من حول العالم، ويعد هذا المسلسل هو أفضل الأعمال التي تم طرحها خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد مسلسل تاريخي يوضح التاريخ العثماني الذي يهتم به الجميع، كما أن مسلسل تم إضافة به حبكة درامية جعلته مثير وشيق طوال الوقت، وساعد في جذب الكثير من الأنظار إليه في مختلف البلدان سواء كانت عربية أو غربية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

كثرت التساؤلات التي تشير إلى موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الجديد، حيث بعد طرح الإعلان الترويجي تم الاشارة من البعض إلى أن المسلسل يقرب عرضه على القنوات، لكن تم التأكيد من قبل العاملين داخل المسلسل إلى أن الموعد الرسمي لطرح الحلقة الأولى من المسلسل يأتي في شهر سبتمبر القادم، حيث قد تم بدء عملية التصوير للحلقة الأولى، وفور الانتهاء منها يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية، وهي أشهر القنوات التي تعرض المسلسل إلى المتابعين في الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

كما ذكرنا أن قناة الفجر الجزائرية هي ضمن القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان إلى المتابعين، وبعد قرب طرح الموسم السادس بدأ الجميع باستقبال القناة على التلفاز، لكن لكي يتم ذلك يلزم معرفة التردد الخاص بها وهو كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10769.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

جودة البث: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

تمكنك قناة الفجر الجزائرية من استقبالها على القمر الصناعي عرب سات، حيث عليك فقط معرفة البيانات الخاصة بها، والتي تعد كالتالي: