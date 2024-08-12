بعد التعديل …. رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد تعديل درجات مادة الفيزياء

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2024، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعديل درجات طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها حريصة على مصلحة الطلاب والحصول على درجاتهم المستحقة وعلنت الوزارة عن عدد من الإجراءات الخاصة بتصحيح امتحان مادة الفيزياء ، لتحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وإليكم اجراءات الوزارة…..

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد تعديل درجات مادة الفيزياء

اعتبار الإجابتين “ب،ج” اجابة صحيحة للسؤال رقم 34 “نموذجأ” وما يعادله في باقي النماذج الخاصة بـ امتحان الفيزياء، وبناء عليه فقد تم اضافة درجتين للطلاب الذين قاموا بـ اختيار الاجابة “ب” وتعديل النتيجة الخاصة بهم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أيضاً عن تعديل تنسيق الثانوية العامة الشعبة العلمية للطلاب الذين قاموا بإختيار الإجابة “ب” لضمان حصولهم على الدرجات المستحقة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما قرر السيد “محمد عبد اللطيف” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم احالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة، بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة واتخاذ الاجراءات نظراً لعدم تحري لدقة في نموذج الإجابة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد التعديل

كما أكدت وزارة الترلبية والتعليم الفني عن أن كافة الاجرءات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على الدرجات وحقوق الطلاب كاملة خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطلاب ، وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل….