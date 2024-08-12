بيان هام من “وزارة المالية” حول تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق

تداول العديد من المواطنين في دولة العراق، أنباء تُفيد بتوفير السيولة المالية المعنية بتمويل رواتب الموظفين، لتؤكد وزارة المالية العراقية أنه لا صحة حول توفير سيولة نقديه لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيرة إلى أن تمول نحو 7.5 تريليون دينار عراقي شهريًا في إطار تعويضات الموظفين وكذلك المتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها من مخصصات ذوي الإعاقة ورواتب المختارين.

حقيقة تمويلات رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

وأكدت وزارة المالية، أنه ردًا على تصريحات النائب مصطفى الكرعاوي، حول مصروفات عام 2023 التي وصلت إلى 145 تريليون دينار عراقي مقابل الإيرادات النفطية، مضيفه أن الفرق عن عام 2022 تصل إلى 135 تريليون دينار وهو الفرق الذي تم تمويله، وقامت الوزارة بتلبية كافة الطلبات الخاصة بتمويل جميع وحدات الإنفاق مع العلم بأن التخصصات التي تم تطبيقها كانت بعد 13 ديسمبر 2023، تسقط مع نهاية العام المالي وفقًا للمادة “23/ أ” رقم 6 لعام 2019.

الرد على تصريحات “الكرعاوي” بشأن تمويل الرواتب

وأوضحت وزارة المالية، أنه وفقًا لتصريحات النائب “الكرعاوي” بشأن عدم تمويل السيوالة المالية لعام 2024، لن تتمكن دائرة المحاسبة حول تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكدة بأن التصريح غير دقيق بكافة مسمياتها من أولويات وزارة المالية وتعمل على تمويل ما يقارب نحو 7.5 تريليون دينار عراقي شهريًا لتعويض جميع الدرجات المالية ومن بينها الرواتب الخاصة بالموظفين والتقاعدية وكذلك الرعاية الاجتماعية، وغير ذلك من الدرجات الأخرى التي يتم تمويلها من قبل الوزارة.