قدم حالا.. رابط التقديم في الكليات العسكرية 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

مي محمود تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
قدم حالا.. رابط التقديم في الكليات العسكرية 2024 والشروط والأوراق المطلوبة
رابط التقديم في الكليات العسكرية

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن رابط تقديم الكليات العسكرية وهي من الكليات التي يمكن التقديم من خلالها لجميع طلاب الثانوية العامة سواء الشعبة العلمية أو الأدبية، ولكن يجب العلم أن الجهات المسؤولة قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى الطلاب وذلك من أجل القبول بنجاح، وهذا ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل في السطور التالية.

التقديم في الكليات العسكرية

يجب العلم أنه يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية التقديم على الكليات العسكرية بجميع أقسامها والتي تمثل في: الكلية البحرية، الجوية، الحربية، الطب بالقوات المسلحة، الدفاع الجوي، الكلية التكنولوجيا العسكرية، الفنية العسكرية، وهذا من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالكلية ويمكنك زيارتها من خلال الضغط على الرابط التالي، الجدير بالذكر أن التقديم مفتوح بداية من يوم 27 يوليو وحتى يوم 19 من سبتمبر.

المستندات المطلوبة للتقديم في الكلية العسكرية

يرجى تحضير تلك الأوراق وتقديمها عند التقديم في الكلية العسكرية:

  • قيد عائلي للوالد.
  • نسخة من الهوية الشخصية للطالب.
  • أصل شهادة الميلاد.
  • صورة طولية للوالدين خلفية بيضاء.
  • نسخة من الهوية الوطنية لولي أمر الطالب.
  • نسخة من المؤهل الدراسي لولي أمر الطالب.
  • تقديم مفردات راتب ولي الأمر.
  • شهادة حسن سير وسلوك.
  • نسخة من القيد الجامعي في حال إذا كان الطالب مقيد في إحدى الجامعات.

شروط التقديم على الكليات العسكرية

  • يجب أن لا يتعدى عمر الطالب 21 عام.
  • اجتياز الكشف الطبي.
  • يجب أن يكون الطالب قادرا على التحدث باللغة الأجنبية والعربية.
  • يشترط أن يكون وزن وطول الطالب موافق للاعتبارات التي وضعتها الجهات المعنية.
  • يجب أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 85%.
  •  يشترط أن يكون مجموع الطالب في كل من مادة الفيزياء والرياضيات 75%.
  • يجب أن يكون مجموع الطالب في اللغة الانجليزية 70%.
معلومات الكاتب
مي محمود

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