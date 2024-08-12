رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2024

منذ قليل تم الإعلان من مكتب تنسيق القبول عن بدء تسجيل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لعام 2024، وهذا الإعلان يأتي في إطار بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات خلال الساعات المقبلة، حيث أصبح بإمكان طلاب هذه المرحلة تسجيل رغباتهم الآن، ومن خلال موقعنا نتمكن من توفير إليكم جميع الروابط الرسمية المعلن عنها حتى تتمكن من تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الكليات والجامعات للعام الدراسي الجديد 2025.

رابط تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2024

ومن أجل التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2024، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني فقط ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للتنسيق عبر الإنترنت من خلال الرابط المخصص.

ثانيًا تسجيل الدخول: استخدم الرقم السري الخاص بك لتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع التنسيق.

ثالثُا كتابة الرغبات: بعد تسجيل الدخول، قم بإدخال رغباتك للجامعات والكليات التي تود الالتحاق بها. تأكد من ترتيب الرغبات حسب أولوياتك.

مراجعة الرغبات: قبل تأكيد التسجيل، راجع الرغبات التي أدخلتها للتأكد من صحتها وترتيبها بشكل صحيح.

تأكيد التسجيل: بعد التأكد من جميع الرغبات، اضغط على زر “تأكيد” لحفظ رغباتك.

طباعة الإيصال: يُفضل طباعة إيصال يحتوي على قائمة الرغبات التي قمت بتسجيلها كمرجع لك.

الآن، يمكنك زيارة الموقع والتسجيل عبر الرابط المتاح في (هنا).

موقع التنسيق الالكتروني

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق الكليات لعام 2024، فقد تم تحديد الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الأولى عند 371 درجة فأكثر، بنسبة 90.48% فأكثر، ويشمل ذلك 23,850 طالبًا، أما بالنسبة للشعبة الهندسية، فقد تم تحديد الحد الأدنى عند 357 درجة فأكثر، بنسبة 87.07% فأكثر، ويشمل ذلك 15,355 طالبًا، وفيما يخص الشعبة الأدبية، جاء الحد الأدنى لتسجيل الرغبات عند 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29% فأكثر، ويشمل ذلك 73,995 طالبًا وطالبة.