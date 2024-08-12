خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 2024 على inscription.aadl.dz الجزائر

يتطلع الكثير من الجزائريين الراغبين في التسجيل في سكنات عدل 3 إلى موعد فتح الموقع الإلكتروني للاكتتاب، والذي لم يتم تحديده حتى الآن. كانت التوقعات تشير إلى فتح الموقع في التاسع من مايو 2024، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن. جاء ذلك في ظل اجتماع تقني عقده وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد بلعربي، مع ممثلي مشروع عدل يوم 9 مايو، حيث تمت مناقشة مشاريع إسكانية جديدة. ومن المتوقع أن تصدر الشروط الجديدة في الجريدة الرسمية قريباً.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

للتسجيل في سكنات عدل 3، يجب على المواطنين القيام اتباع عدة خطوات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوكالة

أولاً، يجب زيارة الموقع الرسمي الخاص لوكالة عدل وسحب استمارة التسجيل.

بعد ذلك، يتعين على المتقدم تعبئة الاستمارة بدقة وإرفاق المستندات المطلوبة رقمياً.

تشمل المستندات اللازمة تقديم بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الميلاد، وشهادة أهلية الزواج، بالإضافة إلى ذلك تقديم مستندات إثبات عدم الملكية وشهادة العمل أو كشف الراتب كل هذه الوثائق يجب أن تكون مرفقة بشكل صحيح لضمان قبول الطلب.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3

حتى الآن، لم يُعلن الوزير بشكل رسمي عن موعد فتح باب الاكتتاب في سكنات عدل 3. إلا أن هناك توقعات تشير إلى أن التسجيل قد يبدأ في 8 يونيو المقبل كحد أقصى، على أن تبدأ عملية فرز القوائم في 4 يوليو 2024 من المتوقع أن تتضمن الشروط الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية تفاصيل هامة قد تؤثر على فرص التسجيل.