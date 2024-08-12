نزل تردد قناة ماجد الجديد 2024  Majid KIDS وتابع كل ما هو مميز في عالم الطفل

قناة ماجد Majid KIDS من أكثر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض المحتوى الطفولي المتمثلة في إذاعة العديد من البرامج الكرتونية، بالإضافة إلى نقلها للأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يتم إذاعتها على مدار اليوم، فضلاً عن المحتوى التعليمي والهادف في نقل كل ما هو جديد وحصري في عالم الكرتون، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة Majid KIDS ماجد

تنقل قناة ماجد Majid KIDS العديد من المحتوى التعليمي والترفيهي المميزة، لتأخذ شهرة كبيرة على الأقمار الصناعية المختلفة ما بين النايل سات والعرب سات، وذلك بمشاهدة المحتوى بجودة عالية وإشارة قوية يرغب الجميع في مشاهدتها دون توقف، وذلك بإتباع المعلومات الأتية:-

قم بالانتقال إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

ثم انقر على زر “إضافة القناة”.

مع إدخال التردد الخاص بالقناة وهو “11411، أفقي، ⅚، 27500”.

الضغط على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من تنزيل قناة ماجد أطفال.

استقبال تردد قناة ماجد أطفال 2024

ويتوفر لدى قناة ماجد أطفال Majid KIDS تردد أخر وجديد على الأقمار الصناعية المتمثلة في العرب سات، من أجل مشاهدة كل ما هو جديد وحصري، وفقًا للبيانات التالية:-