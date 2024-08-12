نظام التمكين السعودى 1446 الضمان الاجتماعى يوضح حالات الاستثناء من تنفيذ البرنامج… بوش

دائما ما تعمل وكالة الضمان الاجتماعى على تقديم كل سلب الدعم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وتنفيذ العديد من المبادرات التى تهدف الى تحسين جودة حياة الاسرة السعودية وكذلك الافراد وعلى راس تلك المبادرة برنامج تميكن السعودي وفى السطور القادمة سوف نعمل على توضيح الحالات التى يتم أستثنائها من تنفيذ البرنامج .

هل هناك حالات تُستثنى من نظام التمكين؟

وعلى صعيد متصل أوضحت وكالة الضمان الاجتماعى أن هناك حالات يتم أستثناءها من تنفيذ برنماج تمكين وذلك وفقأ للشروط والقوانين المعمول بها فى ذلك الشأن ومن بين تلك الحالات الاتى :-

الغير قابلين للتأهيل من المستفيدين الطلاب المتفرغين للدراسة من قوم على رعاية أحد الافراد فى أسرته مثل الاطفال، كبار السن، الأشخاص ذوى الاعاقة.

ويعتبر تلك الفئات من الفئات المستحقه الى أستمرارية الدعم حتى ينقضى السبب وراء ذلك ولهذا تم الاستثناء

برنامج التمكين

يسعى برنامج التمكين إلى توفير الأدوات والوسائل اللازمة للأفراد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 يهدف برنامج التحويل الوطني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي تمثله وكالة التمكين والضمان الاجتماعي حيث يعمل البرنامج على تزويد الافراد بكل ما يرغبون به من فرص تساعدهم على تحقيق أستقلالهم المادى والارتقاء بحياتهم الى الافضل مع ترقية المهارات الخاصة بهم كما يعمل البرنامك على ربط الفرص الملائمة لمؤهلات وإمكانات الأفراد المشتركين به وهو ما يضمن اندماجهم في سوق العمل وفي مختلف القطاعات تحت إشراف متخصصي التمكين.