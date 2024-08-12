موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أغسطس 2024 وحقيقة الزيادة الجديدة …. والتضامن الاجتماعي تكشف الحقيقة

يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أغسطس 2024، الذي يعد من أشهر برامج الدعم النقدي الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي والتي أكدت على حرص الدولة في مساعدة عدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف تكافل وكرامة 2024 والشروط اللازمة…

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أغسطس 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن أنه من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة شهر اغسطس، اعتباراً من يوم 15 أغسطس الجاري ، وتؤكد الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة بهذا الشهر وأضافت الوزارة إلى أنه في حال تغيير الموعد سوف يتم الإعلان عن الخبر في القنوات الفضائية أو الموقع الرسمي للوزارة، وأشارت الوزارة إلى أن وزارة التضامن تقوم بصرف المعاش لحوالي ما يقرب من 5.2 مليون أسرة.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة 2024

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة من بطاقة التموين.

صورة إقرار الوصاية للأيتام، لتحديد الوصي القانوني.

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

بيان قيد مدرسي للأطفال للأعمار من 6 إلى 18 سنة، للتأكد من التعليم.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024