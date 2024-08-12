ابسطي اولادك مع لولو.. تعرف على تردد قناة وناسة الجديد و تابع احدث الاغاني

أصبحت قناة لولو هي القناة الرائدة بين الأطفال بمختلف الاعمار بداية من عمر عام، وذلك لأنها تعمل على عرض محتوى مناسب للأطفال ومميز بشكل كبير، وحازت القناة على متابعة ملايين الأطفال من كافة انحاء الوطن العربي، وذلك لأنها تعمل على عرض محتوى متنوع ومناسب لكافة الاعمار، حرصا من القناة على عرض المحتوى بشكل أفضل تم تحديث التردد الخاص بهم سنتعرف على التردد الجديد للقناة.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات التلفزيونية التي تدخل السرور على الأطفال بشكل كبير، ويتساءل البعض على التردد الجديد الخاص بالقناة وقد تم التوضيح بأنه كالتالي:

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة هو: 11470.

معدل الاستقطاب سوف يكون على وضع: عمودي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

جودة قناة وناسه: SD.

تردد قناة وناسة 2024 على عرب سات

تعتبر أناشيد الأطفال من أكثر المحتوى الممتع بالنسبة لهم، ويرغب العديد من الأمهات البحث على محتوى نافع يستفاد منه الأطفال، وتأتي في مقدمة القنوات وناسة، ولتحميل القناة على العربسات يتم تسجيل بيانات التردد التالي:

التردد الجديد للقناة هو: 11270.

كما سوف يكون معدل الترميز: 27500.

جودة قناة وناسه: HD.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: 3/4.

ما هي مميزات قناة وناسة

بعد التعرف على التردد الجديد للقناة سواء على النايل سات او العرب سات، يتساءل البعض على أهم مميزات القناة، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: