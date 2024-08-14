اشتعلت منصات البحث عن موضوع واحد وهو ما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين، حيث قد أعلنت الحكومة الأردنية عن زيادة إضافية على رواتب العاملين بالقطاعين الخاص والعام وقد تم التصريح عن قيمة الزيادة وهي تتراوح بين 28:38 دينار وذلك وفق ما اعلنت عنه وزارة المالية الأردنية، سوف نوضح لكم خلال التقرير التالي كل ما يتعلق برواتب العسكريين المتقاعدين في الأردن.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الاردن

يسعى العديد من العسكريين المتقاعدين بالأردن في التعرف على الزيادة المعلنة الخاصة برواتب التقاعد، بعد ما قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عنه بخصوص الزيادة كالتالي:

تم توقيع والتصديق على الزيادة الجديدة ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي وهي تتراوح بين 28:30 دينار حسب الفئة المقصودة بالزيادة.

قيمة المبالغ المصروفة في الزيادات على الرواتب تقدر بقيمة ثلاثة وخمسين مليون دينار.

الزيادة الجديدة لرتبة رقيب تصل إلى ثمانية وعشرين دينار.

الزيادة الجديدة لرتبة العميد تصل إلى خمسة وثلاثين دينار.

الزيادة الجديدة لرتبة لواء تقدر بقيمة ثلاثين دينار.

أما الزيادة الجديدة الخاصة ملازم اول فهي تقدر بقيمة ستة وثلاثين دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب التقاعد للعسكريين بالاردن وصرف الرواتب

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين عبر الانترنت قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص ب وزارة المالية الاردنية م من الرابط الظاهر أمامك.

قم بالضغط على الخانة الخاصة بتسجيل الدخول ليتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

عليك إدراج جميع البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة بها.

قم بالضغط استعلام ومن ثم حدد الخيار قيمة الرواتب.

كما وضحنا مسبقا عن مقدار الزيادة وقيمة الزيادة الخاصة بكل رتبة لتبدأ الزيادات المطبقة بثمانية وعشرين دينار وتتدرج في الزيادة لتصل إلى ثمانية وثلاثين دينار.

حقيقة استفادة الورثة من رواتب المتقاعدين العسكريين بعد الوفاة

يستمر صرف معاش المتقاعدين حتى بعد الوفاة ليستفيد منه الورثة إلا في عدة حالات ينقطع وهي كالتالي: