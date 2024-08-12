رابط الاستعلام على أسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني و تعرف على شروط التسجيل

يعتبر الإسكان العسكري بالأردن من أهم البرامج الاجتماعية التي تطرحها الحكومة الأردنية لكافة المواطنين العسكريين هناك، وبعد التقديم يتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في الاستعلام على أسماء المقبولين في استحقاق الإسكان العسكري، وقد تم التوضيح بأنه يتم الاستعلام الكترونيا كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل الكاملة.

خطوات الاستعلام على استحقاق الإسكان العسكري بالأردن

أوضحت وزارة الإسكان الأردنية بأنه يتم الاستعلام على أسماء المقبولين في الإسكان العسكري إلكترونيا، وأعلنت بأن الاستعلام يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول على موقع مديرية الاشغال والإسكان الأردني من هنا .

يطلب الموقع تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

يتم اختيار الدفعة المتقدم عليها، واختر بحث من الخيارات الموضحة أمامك.

وسيتم عرض كافة أسماء المقبولين في هذه الدفعة على الشاشة.

ما هي شروط التسجيل في الإسكان العسكري

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على الإسكان العسكري بالأردن، يتساءل البعض على أهم شروط التسجيل في الدعم، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: