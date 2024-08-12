رابط الاستعلام على سكنات عدل 3 وتعرف على شروط التسجيل 

أعلنت هيئة الإسكان الجزائري بأنه تم طرح أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 ويتساءل العديد من المتقدمين على خطوات الاستعلام على أسماء القبول وقد أعلن الإسكان الجزائري بأنه يتم التسجيل في المنحة بناء على بعض الشروط الهامة، كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل.

رابط الاستعلام على أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان بالجزائر بأنه تم العمل على قبول دفعة جديدة من المتقدمين على سكنات عدل 3، وقد أعلنت أنه يتم الاستعلام على أسماء المقبولين الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الضغط على رابط سكنات عدل من هنا .

يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

اختر الاستعلام من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم تسجيل بعض البيانات واختر استعلام.

وسيتم عرض على الشاشة التفاصيل الكاملة الخاصة بالقبول.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3

صرحت وزارة الإسكان الجزائرية بأنها استهدفت بسكنات عدل المواطنين من محدودي الدخل، وقد أعلنت بأنه يتم قبول المتقدمين بناء على بعض الشروط الأساسية وهي كالتالي: