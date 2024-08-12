قدم بسرعة.. رابط التسجيل في استمارة طلب الحج في العراق لعام 2024 hajjiraq.ur.gov.iq والشروط المطلوبة

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق أنه يمكن للمواطنين التسجيل في الحج بشكل مجاني ، وهذا بعج فتح باب التقديم في قرعة الحج المجانية على مدار الثلاثة سنوات المقبلة، وهذا مما زاد البحث بكثرة من قبل المواطنين في العراق الراغبين في أداء فريضة الحج لمعرفة خطوات التسجيل في قرعة الحج والشروط الخاصة بالقبول، حيث سيظل باب التقديم متاح أمام الجميع لمدة شهر كامل، وسوف نكشف لكم الآن التفاصيل الخاصة بالتسجيل فتابعونا.

رابط التسجيل في استمارة طلب الحج في العراق لعام 2024

حرصت الحكومة العراقية على تسهيل خدمة التسجيل في قرعة الحج، ولذلك أكدت أن التقديم سيتم الكترونيا من خلال موقع الهيئة العليا للحج والعمرة، ويتم التسجيل بعد الاطلاع على الشروط التي حددتها الهيئة للقبول في قرعة الحج، ويتم التسجيل بالخطوات التي تتمثل في التالي:

عليك تسجيل الدخول مباشرة إلي موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

النقر على زر “إنشاء طلب جديد”.

يتم اختيار “قرعة الحج”.

يتم ملء استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بتحميل الملفات والمستندات المطلوبة بطلب القبول في قرعة الحج.

ينبغي التأكد من صحة البيانات المسجلة والمستندات المرفقة.

الضغط على كلمة “إرسال الطلب”.

شروط القبول في قرعة الحج بالعراق

أعلنت الهيئة العليا للحج في العراق الشروط والمعايير التي يجب توافرها في جميع المواطنين الراغبين التسجيل في قرعة الحج، والتي جاءت كالتالي: