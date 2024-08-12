موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024 في انتظارها الطلاب على احر من الجمر، لم تمر فترة طويلة على انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثاني، بل انهى الطلاب الامتحانات في جميع المحافظات يوم الخميس الماضي 8 من أغسطس الجاري وفقاً للجدول الزمني التي اعتمده وزارة التربية والتعليم، فترة امتحانات الدور الثاني كانت مستقرة وتقدم عدد كبير للطلاب لأداء ملاحق الشهادة الاعدادية،

مما حرص الطلاب على تأدية الامتحانات منعاً لمواجهة أي عواقب لأن الطلاب يتمسكون بهذه الفرصة لانهاء العام الدراسي وعدم الرجوع للخلف بل للنظر إلى تحقيق الأحلام والتسجيل في المراحل الثانوية، توضح لحضراتكم الفقرات التالية الموعد المتوقع للإعلان عن نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024 والرابط المخصص للاستعلام.

نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم بأن فريق المصححين يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن التصحيح والتدقيق في الإجابات وبعد انتهاء التصحيح والرصد تجدون النتيجة عبر الانترنت بكل سهولة

الدخول عبر موقع نتيجة نت أو من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم. ثم التوجه إلى خانة الخدمات. حدد نتائج الامتحانات. ثم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني. ثم ادخال الاسم. إضافة رقم الجلوس. الضغط على عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

تجرى أعمال التصحيح داخل لجان الكنترول على مستوى الجمهورية بشكل مستقر ومؤمنة للغاية لكي لا يحدث أي تلاعب، كما أن فترة تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثاني يتم الإعلان عنها مع بداية الأسبوع المقبل في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وكشفت بعض المصادر أن نسب النجاح تكون مرتفعة، وبعد إعلان النتائج تعلن وزارة التربية والتعليم عن استعداد استقبل التقديم للثانوية العامة والدبلومات الفنية المرحلة الثانية لأن موعد الدراسة تم الإعلان عنها رسمياً من قبل الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.