“استعــلم عن اسمــك pdf” رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

اسماء الرعاية الاجتماعية من أهم مايتم البحث عنه هذه الفترة من المواطنين العراقين، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب صرفة الوجبة السابعة، ويكون ذللك عبر موقع الوزارة الرسمي أو عبر موقع مظلتي، ليتمكن جميع المتقدمين من الاستعلام عن إذا تم قبولهم ام لا، وسنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الدعم خلال السطور القادمة، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية أشعلت توترا كبيرا في الشارع العراقي، حيث تأخر هذا الدعم كثيرا، وقد أكدت الوزراة أن السبب في هذا التأخير يرجع لكثرة الطلبات المقدمة اليها، وأنها تقوم بدراسة الطلبات بكل دقة، حتى يتم اختيار من انطبقت عليهم الشروط المطلوبة، وتمثلت هذه الشروط في اللاتي:

أكدت الوزراة على ضرورة توافر الجنسية العراقية والإقامة الدائمة على أراضي العراق.

كما أكدت أن السن المطلوب يتراوح بين 16 ل55 للنساء، و 18 ل60 للرجال.

أكدت الوزارة أيضا على عدم امتلاك اي املاك عقارية باهظة الثمن.

وأيضا عدم امتلاك وظيفة حكومية أو سجل تجاري.

وعدم وجود دخل شهري ثابت.

كما أكدت على تقديم مستندات تدل على أحقية المتقدم للدعم.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رابطها الخاص الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على مواطنيها العراقيين، حيث يمكن الاستعلام عن أسماء الذين تم قبولهم في هذا الدعم عن طريق اتباع الخطوات التالية: