“الوجبة السابعة” اعرفها!.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عموم محافظات العراق 2024 وزارة العمل

ينتظر العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، البرنامج الذي يُساهم بشكل كبير في توفير الدعم المادي الملائم أمام كافة المتقدمين، بالإضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تولي اهتمامًا بالغًا بهذا البرنامج، وعليه فمن المتوقع صدور الوجبة السابعة في غضون الفترة القليلة المقبلة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

كيف استعلم عن أسماء المشمولين في الرعاية

وعن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بمختلف محافظات العراق، ما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

القيام باختيار الوجبة التي عليها الدور.

إدخال بيانات الشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

القيام باختيار الوجبة التي عليها الدور.

كذلك المحافظة المقيم بها المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

وجاءت أبرز شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، كما يلي:-

الراغب في التقديم يجب وأن يكون عراقي الجنسية.

كذلك أن يكون مقيم دائم في الدولة العراقية.

ليس لديه دخل شهري.

الالتزام بضوابط ومعايير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كذلك يجب أن يكون مؤهل للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية.

أن يقوم بتقديم كافة المستندات التي تُثبت استحقاقه للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية

ووفقًا لتوجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، سيكون بعد الإنتهاء من كافة أعمال المراجعة الخاصة بطلبات المتقدمين، فضلاً عن توفير التمويل اللازم توزيعه على كافة المستحقين للحصول على الدعم المادي المقدم من قبل الحكومة العراقية، ليتحصل عليه الجميع.