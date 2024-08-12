الحق احجز وحدتك.. متى موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024؟

حددت وزارة الإسكان السعودية موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024 بشكل رسمي، وقد قررت وزارة الإسكان دعم المواطنين الذين ليس لديهم وحدات سكنية ليصل نسبة التملك التي تريدها الحكومة إلى 70%، حيث تسعى الحكومة إلى وصول الدعم السكني لمن يستحق وغير قادر على شراء مسكن خاص به، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى بتوفير أكثر من صورة حتى تساعد المواطنين على اختيار الأنسب منها، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب.

متى موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024؟

قامت وزارة الإسكان بتحديد موعد أقصاه الرابع و العشرين من كل شهر ميلادي موعدًا لصرف الدعم السكني، وقد قررت الوزارة تغيير موعد الصرف بالنسبة لشهر أغسطس 2024 ليكون يوم الأحد الموافق 25 أغسطس بدلًا من يوم السبت 24 أغسطس حيث أن موعد الصرف جاء في يوم عطلة أسبوعية بالمملكة، وقد حددت الوزارة صباح الأحد موعدًا لضخ الدعم في الحسابات الخاصة بالمواطنين بالبنوك.

كيفية الاستعلام على استحقاق الدعم السكني 2024؟

لكي يتمكن المواطنين الاستعلام هل يستحقون الدعم السكني أم لا يجب عليهم التأكد إلكترونيا من خلال المواقع التي أقرتها الوزارة للاستعلام عن مبلغ الاستحقاق ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية: