لولو راحت فين؟.. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 وخلي اولادك يستمتعوا بكل جديد 

يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة للأطفال، حيث أنها قناة يحبها الأطفال بشكل كبير، وقد تأسست عام 2007 في السعودية ولكن مقرها انتقل إلى دبي وهي قناة أطفال مجانية ممتعة تقدم العديد من الأغاني الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات والبرامج الفكرية والثقافية الترفيهية التي تنمي مهارات وفكر الأطفال، وتساعد على تطور شخصيتهم، يمتلك القناة الفنان الكبير راشد الماجد وقد قام بتخصيصها كاملة للأطفال.

ثبت تردد قناة وناسة الجديد 2024

يقوم الأطفال وأولياء أمورهم بالبحث دائمًا على قنوات تلفزيونية تناسب سنهم ولا تخدش حياءهم وتكون مناسبة للمشاهدة وأيضًا للتعلم الجيد، وتعتبر قناة وناسة من تلك القنوات التي تبحث الأمهات دائمًا عن ترددها ويمكنك معرفة تردد قناة وناسة عن طريق الآتي:

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات هو 11430.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة عمودي.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

مزايا قناة وناسة الجديدة

يعتبر تردد قناة وناسة من القنوات المحترمة التي تحترم عقلية الطفل وميوله ورغباته ولا يجد الأب والأم أي حرج من مشاهدة الأبناء على القناة لأنها تقدم محتوى متميز، وتتميز القناة بالآتي: