تصل إلى 286 ألف جنيه …. مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
تصل إلى 286 ألف جنيه …. مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025
مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025 ، التي أصبحت من أهم الكليات التي تتزايد عنها عمليات البحث على الرغم من مصاريفها المرتفعة، والتي تعكس الرسوم الدراسية الأساسية بجانب مصاريف الكتب المدرسية والأنشطة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025، فتابعونا….

مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025

كلية علوم الحاسب:

  • الترم الأول: من 27,700 إلى 39,500 جنيه.
  • الترم الثاني: من 41,430 إلى 59,250 جنيه

كلية اللغات والترجمة:

  • الترم الأول: من 19,300 إلى 27,500 جنيه.
  • الترم الثاني: من 28,830 إلى 41,250 جنيه

كلية الإعلام:

  • الترم الأول: من 26,300 إلى 27,700 جنيه.
  • الترم الثاني: من 39,540 إلى 56,450 جنيه.

كلية علوم الإرادة:

  • الترم الأول: من 26,300 إلى 27,700 جنيه.
  • الترم الثاني: من 39,540 إلى 56,450 جنيه.

كلية الفنون والتصميم:

  • الترم الأول: من 29,000 إلى 41,400 جنيه.
  • الترم الثاني: من 43,380 إلى 62,000 جنيه.

كلية الهندسة:

  • الترم الأول: من 30,300 إلى 43,200 جنيه.
  • الترم الثاني: من 45,370 إلى 64,700 جنيه.

 مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2024 ـ 2025

  • مصروفات كلية الطب البشري بـــ 105 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية طب الأسنان بـــ 97 ألف جنيه.
  • مصروفات العلاج الطبيعي بـــ 63 ألف جنيه.
  • مصروفات الصيدلة بـــ 85 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية التمريض بـــ 31 ألف جنيه.
  • مصروفات الهندسة بـــ 86 ألف جنيه مصري.
  • مصروفات العلوم الإدارية «إدارة الأعمال» بـــ 160 ألف جنيه.
  • مصروفات الاقتصاد والعلوم السياسية بـــ 46 ألف جنيه.
  • مصروفات العلوم والتصميم بـــ 49 ألف جنيه.
  • مصروفات اللغات التطبيقية بـــ 43 ألف جنيه.
  • مصروفات الإنتاج الإعلامي بـــ 50 ألف جنيه.
معلومات الكاتب
يس خالد

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