تصل إلى 286 ألف جنيه …. مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025 ، التي أصبحت من أهم الكليات التي تتزايد عنها عمليات البحث على الرغم من مصاريفها المرتفعة، والتي تعكس الرسوم الدراسية الأساسية بجانب مصاريف الكتب المدرسية والأنشطة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025، فتابعونا….
مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025
كلية علوم الحاسب:
- الترم الأول: من 27,700 إلى 39,500 جنيه.
- الترم الثاني: من 41,430 إلى 59,250 جنيه
كلية اللغات والترجمة:
- الترم الأول: من 19,300 إلى 27,500 جنيه.
- الترم الثاني: من 28,830 إلى 41,250 جنيه
كلية الإعلام:
- الترم الأول: من 26,300 إلى 27,700 جنيه.
- الترم الثاني: من 39,540 إلى 56,450 جنيه.
كلية علوم الإرادة:
- الترم الأول: من 26,300 إلى 27,700 جنيه.
- الترم الثاني: من 39,540 إلى 56,450 جنيه.
كلية الفنون والتصميم:
- الترم الأول: من 29,000 إلى 41,400 جنيه.
- الترم الثاني: من 43,380 إلى 62,000 جنيه.
كلية الهندسة:
- الترم الأول: من 30,300 إلى 43,200 جنيه.
- الترم الثاني: من 45,370 إلى 64,700 جنيه.
مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2024 ـ 2025
- مصروفات كلية الطب البشري بـــ 105 ألف جنيه.
- مصروفات كلية طب الأسنان بـــ 97 ألف جنيه.
- مصروفات العلاج الطبيعي بـــ 63 ألف جنيه.
- مصروفات الصيدلة بـــ 85 ألف جنيه.
- مصروفات كلية التمريض بـــ 31 ألف جنيه.
- مصروفات الهندسة بـــ 86 ألف جنيه مصري.
- مصروفات العلوم الإدارية «إدارة الأعمال» بـــ 160 ألف جنيه.
- مصروفات الاقتصاد والعلوم السياسية بـــ 46 ألف جنيه.
- مصروفات العلوم والتصميم بـــ 49 ألف جنيه.
- مصروفات اللغات التطبيقية بـــ 43 ألف جنيه.
- مصروفات الإنتاج الإعلامي بـــ 50 ألف جنيه.