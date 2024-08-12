تصل إلى 286 ألف جنيه …. مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025 ، التي أصبحت من أهم الكليات التي تتزايد عنها عمليات البحث على الرغم من مصاريفها المرتفعة، والتي تعكس الرسوم الدراسية الأساسية بجانب مصاريف الكتب المدرسية والأنشطة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025، فتابعونا….

مصروفات الجامعات الخاصة 2024-2025

كلية علوم الحاسب:

الترم الأول: من 27,700 إلى 39,500 جنيه.

الترم الثاني: من 41,430 إلى 59,250 جنيه

كلية اللغات والترجمة:

الترم الأول: من 19,300 إلى 27,500 جنيه.

الترم الثاني: من 28,830 إلى 41,250 جنيه

كلية الإعلام:

الترم الأول: من 26,300 إلى 27,700 جنيه.

الترم الثاني: من 39,540 إلى 56,450 جنيه.

كلية علوم الإرادة:

الترم الأول: من 26,300 إلى 27,700 جنيه.

الترم الثاني: من 39,540 إلى 56,450 جنيه.

كلية الفنون والتصميم:

الترم الأول: من 29,000 إلى 41,400 جنيه.

الترم الثاني: من 43,380 إلى 62,000 جنيه.

كلية الهندسة:

الترم الأول: من 30,300 إلى 43,200 جنيه.

الترم الثاني: من 45,370 إلى 64,700 جنيه.

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2024 ـ 2025