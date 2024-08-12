هل تم  إلغاء “تكليف الأطباء” وخريجي الكليات الطبية؟.. أعرف التفاصيل

في الآونة الأخيرة، تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء تكليف الأطباء وخريجي الكليات الطبية، مما أثار جدلاً بين الرواد، وسط تساؤلات حول حقيقة الأمر، حيث غن الجدل جاء بناء على ما أصدرته نقابة العلاج الطبيعي، لتحذر طلاب الثانوية العامة قبل أن يتقدموا إلى الكليات الطبية، التي من بينها “الطب البشري، طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، الصيدلة”، لتؤكد بأن التكليف لخريجي هذه الكليات ليس إلزاميًا بل يتم الاختيار فيه وفقًا لاحتياج سوق العمل.

عدم تكليف خريجي كليات الطب في القطاع الحكومي

وينوه بأن التكليف لخريجي الكليات الطبية، هي القيام بتعيينهم في الجهات الحكومية المتمثلة في المستشفيات وكذلك المراكز الطبية، وغير ذلك من الهيئات الطبية الأخرى التي يكون فيها التكليف إجباريًا، لمدة تصل إلى عامين، مع إمكانية التجديد لفترة أخرى، لتقرر نقابة الأطباء، بأن التكليف لخريجي الكليات الطبية يكون وفقًا لاحتياجات سوق العمل، أي في حالة العجز أو الحاجة إلى تعيين خريجين جدد داخل المنشآت الطبية العاملة في الدولة، ويكون القرار بداية من 2025.

تكليف الأطباء البشريين في القطاع الطبي

وأكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، بأن القرار التي تم الإعلان عنه مؤخرًا لا ينطبق على خريجي الأطباء البشريين، نظرًا لوجود العجز الكبير داخل القطاع الحكومي والمتمثل في المستشفيات والهيئات التابعة لها، ليكون التكليف مستمر كما في الحال، لتكون أزمة التكليف في النقابات التي منها الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، وجاء ذلك مع زيادة عدد الخريجين والكليات المتخصصة في هذا المجال الطبي.