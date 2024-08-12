مسلسل المتوحش ..موعد عرض الجزء الثانى واهم ابطاله والقنوات الناقلة له

مسلسل المتوحش نال أعجاب الكثير من المشاهدين فى أنحاء كثيرة، ونظرا لما حققه المسلسل فى الموسم الأول من نجاح كبير، قررت الشركة المنتجة عرض الموسم ثانى للمسلسل، الذى تدور أحداثه حول شاب يدعى يامان قاموا بخطفه من عائلته الثرية وهو طفل صغير، ليجد نفسه وحيد فى الشارع وسط ظروف قاسية بمفرده، ولكنه نجح فى تكوين عائلة من الأصدقاءوتغلب على هذه الظروف، ثم يعود مرة اخرى يامان إلى عائلته ويواجه صعوبات اخرى فى تقبل عائلته له وتتوالى احداث المسلسل الرائعة، وقد استطاع المسلسل جذب انظار المشاهدين، وسوف نتعرف فى هذا المقال على موعد عرض الجزء الثانى وأهم القنوات الناقلة له.

موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل المتوحش.

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل المتوحش، بأنه سيتم أذاعة الحلقة الأولى من الجزء الثانى يوم السبت الموافق 7 من شهر سبتمبر، لأستكمال أحداث الموسم الأول والاستمتاع بها

أهم القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش.

نظرا لما حققه مسلسل المتوحش من نجاح باهر فى الجزء الأول، ولما له من قاعده جماهيرية كبيرة فهناك العديد من القنوات تبث المسلسل من خلال شاشتها ومنها

قناة فوكس التركية

تردد القناة 12329

معامل الاستقطاب أفقى

معدل الترميز 6666

معامل تصحيح الخطأ 2/3

قناة أون التركية

تردد القناة 12209

معامل الاستقطاب أفقى

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

يعرض إيضا مدبلج على قناة إم بى سى

يعرض على منصة شاهد.

أبطال مسلسل المتوحش.

شارك العديد من النجوم فى هذا العمل الرائع ومنهم

هاليت أوزغور

سيماى بالاس

يورداير أوكور

دولوناى سويسيرت

وغيرهم العديد من النجوم الذين عملوا على نجاح هذا العمل الرائع.