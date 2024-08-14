سجل من هنا بسرعه!!.. التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

بدأت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق بفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج لمواسم 2025 ويمكن للمواطنين العراقيين الراغبين في أداء فريضة الحج التقديم عبر استمارة إلكترونية متاحة على الموقع الرسمي للهيئة أو عبر بوابة أور الإلكترونية،و فترة التسجيل تستمر لمدة 20 يومًا من تاريخ فتح باب التقديم.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2

يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التي وضعتها الهيئة وهي

أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج بأي صفة، وأن يكون عمره بين 25 و60 عامًا.

بالإضافة إلى أن يتمتع بحسن السيرة والصحة الجيدة. تُعطى الأولوية لكبار السن حيث تم تخصيص 60% من المقاعد لمن هم فوق 50 عامًا.

كما يتم إعطاء نقاط إضافية للذين سبق لهم التسجيل في السنوات الماضية دون أن يحالفهم الحظ في الفوز.

التسجيل في قرعة الحج لعام 2025

للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق، يجب اتباع الخطوات التالية: