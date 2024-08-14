سجل من هنا بسرعه!!.. التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

بدأت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق بفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج لمواسم 2025 ويمكن للمواطنين العراقيين الراغبين في أداء فريضة الحج التقديم عبر استمارة إلكترونية متاحة على الموقع الرسمي للهيئة أو عبر بوابة أور الإلكترونية،و فترة التسجيل تستمر لمدة 20 يومًا من تاريخ فتح باب التقديم.
شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2
يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التي وضعتها الهيئة وهي
- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج بأي صفة، وأن يكون عمره بين 25 و60 عامًا.
- بالإضافة إلى أن يتمتع بحسن السيرة والصحة الجيدة. تُعطى الأولوية لكبار السن حيث تم تخصيص 60% من المقاعد لمن هم فوق 50 عامًا.
- كما يتم إعطاء نقاط إضافية للذين سبق لهم التسجيل في السنوات الماضية دون أن يحالفهم الحظ في الفوز.
التسجيل في قرعة الحج لعام 2025
للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق، يجب اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.
- إذا كنت قد سجلت سابقًا، يمكنك تسجيل الدخول بحسابك القديم،و إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فستحتاج إلى إنشاء حساب جديد بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة.
- املأ النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، العنوان، رقم الهاتف، وغيرها من المعلومات المطلوبة.
- قد يُطلب منك تحميل بعض المستندات الرسمية مثل صورة الهوية الوطنية، صورة شخصية حديثة، وغيرها من الوثائق المطلوبة.
- حدد نوع الحج الذي ترغب في التسجيل له (حج تمتع، حج قران، حج إفراد).
- تأكد من صحة المعلومات التي أدخلتها قبل تقديم الطلب.
- بعد التأكيد، قد يتعين عليك دفع رسوم التسجيل (إن وجدت) عبر وسائل الدفع المتاحة.
- بعد إتمام الخطوات السابقة، ستحصل على رقم تسجيل يمكنك الاحتفاظ به كإثبات.
- يمكنك متابعة حالة طلبك عبر الموقع الإلكتروني باستخدام هذا الرقم.