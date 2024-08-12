موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024 وحقيقة تبكير موعد الصرف ووزارة المالية تكشف عن الحد الأدنى للأجور

يبحث عدد كبير من العاملين في القطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024، والتي أعلنت عنه وزارة المالية ، ليبدأ الصرف بداية من يوم 22 اغسطس ويتم صرف المتأخرات في أيام 8،11،12 أغسطس 2024، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من العاملين في الحكومة عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية……

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

وأشارت وزارة المالية على أن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 سوف يبدأ في 22 أغسطس، ومن المقرر أن يتم مرتبات شهر سبتمبر التي من المقرر أن تبدأ في يوم 22 سبتمبر وذلك حرصاً من الحكومة المصرية على تيسير الكثير من الـأمور للمواطنين، وأعلنت الوزارة المالية عن جدول الحد الأدنى للأجور الذي جاء كالتالي:

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

الدرجة المدير العام: 9200 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

وتحرص الحكومة المصرية على تيسير عملية صرف المرتبات ، وتناشد العاملين بعدم التكدس داخل منافذ الصرف ، لتجنب الإصابة بالأمراض خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، حيث يمكن للموظفين والعاملين في القطاع العام صرف مرتبات شهر اغسطس من خلال عدة أماكن وهي: