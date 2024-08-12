هذه المميزات ستدهشك.. لا تفوت فرصة معرفة مميزات خفية في وتساب الاصلي 2024.. هتعرفها لأول مرة

يعتبر تطبيق واتساب من أعظم التطبيقات على مستوى العالم، حيث أصبح باتفاق العالم أجمع لا غني عنه، يستخدم التطبيق على مستوى العالم حوالي ملياري شخص يقومون باستخدام جميع مميزاته والاستفادة منه، وتقوم الشركة المالكة للتطبيق بإضافة مميزات واستخدامات حديثة باستمرار للعمل على نجاح التطبيق، ويوجد مميزة خفية في واتساب الأصلي تجعل استخدامه سهل ويسير ويعمل على جذب المستخدمين للتطبيق.

ما مميزات خفية في وتساب الاصلي 2024؟

هناك العديد من مميزات خفية في وتساب الاصلي التي تساعد استخدامها على تسهيل تجربة المستخدم ومن تلك المميزات:

يمكنك تجنب معرفة المرسل أنك قرأت رسالته وهو ما يسمى التخفي الفائق.

استعادة الرسائل المحذوفة عن طريق إرسالها للبريد الإلكتروني.

تتبع مكانك بالسماح لغيرك من الأصدقاء وتتبع مكانك عن طريق التطبيق.

الصور والفيديوهات يتم إخفاءها بمجرد رؤيتها وقد يكون الأمر مفيدًا في حالة إرسال صور وفيديوهات خاصة.

التسجيل الصوتي دون الضغط المستمر على الميكروفون، ويتم ذلك بالضغط على المايك والسحب للأعلى ثم التسجيل والضغط على إرسال بعد الانتهاء.

كثيرا من الأشخاص يردون بعد فترة أو يتركون الرسائل دون رد فيمكنك عن طريق ميزة تثبيت الأصدقاء الرئيسي عن طريق تثبيت المحادثات في الجزء العلوي من التطبيق ليتمكنوا من رؤيتها.

المميزات الظاهرة والعامة لتطبيق الواتساب الأصلي

كما يوجد مميزة خفية في واتساب الأصلي توجد أيضًا استخدامات عامة يعرفها الكثير وتميز تطبيق الواتساب، وذات استخدام يومي وبصفة دائمة لمستخدمي التطبيق ومن تلك المميزات: