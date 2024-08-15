سجل من هنا واربح 4000 دولار.. خطوات حجز 4000 دولار 2024 من مصرف ليبيا المركزي الرسمي

قام مصرف ليبيا المركزي بتفعيل خدمة حجز مبلغ 4000 دولار أمريكي سنويًا للمواطنين الليبيين،و هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العملة الصعبة لأغراض السفر، العلاج، والدراسة في الخارج،و يمكن للمواطنين الليبيين التقديم للحصول على هذه المخصصات عبر موقع مصرف ليبيا المركزي الرسمي وفقاً لإجراءات محددة.

خطوات الحجز من مصرف ليبيا

يجب على المواطن أولاً إنشاء حساب على موقع مصرف ليبيا المركزي.

ثم إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني.

بعد التسجيل، يتعين على المستخدم تحميل نسخة من جواز السفر الصالح، صورة شخصية، وأي وثائق أخرى مثل تأشيرة السفر أو خطاب قبول من مؤسسة تعليمية إذا كان الغرض من الحصول على المبلغ هو الدراسة.

يتم تعبئة استمارة إلكترونية تتضمن البيانات الأساسية مثل سبب الحجز (سفر، علاج، دراسة)، وتفاصيل الرحلة أو البرنامج الدراسي.

بعد تعبئة الاستمارة وتحميل الوثائق، يختار المواطن المصرف التجاري الذي يريد أن يتم تحويل المبلغ إليه.

يتم إرسال طلب الحجز إلى المصرف المركزي للمراجعة، وفي حال الموافقة، يتلقى المواطن إشعاراً عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على تعليمات لاستكمال عملية استلام المبلغ من المصرف التجاري المختار.

بعد تأكيد الموافقة، يمكن للمواطن التوجه إلى المصرف التجاري لاستلام المبلغ أو تحويله إلى حسابه المصرفي.

شروط الحصول على 4000 دولار من مصرف ليبيا