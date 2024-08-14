الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وشروط المسابقة

مسابقة “الحلم” هي واحدة من أشهر وأكبر المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، والتي تنظمها مجموعة MBC. هذه المسابقة تمنح المشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات، مما يجعلها محط أنظار ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم العربي، وتتيح مسابقة “الحلم” المشاركة من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى رقم محدد حسب كل دولة، أو من خلال تطبيق MBC الرسمي، بمجرد إرسال الرسالة، يتم تسجيل المشارك في السحب للحصول على الجوائز. يمكن للمشاركين زيادة فرصهم في الفوز من خلال إرسال المزيد من الرسائل.

قيمة الجوائز المقدمة من مسابقة الحلم

تتفاوت قيمة الجوائز في مسابقة “الحلم” من سنة لأخرى، ولكنها عادة ما تكون كبيرة جداً في بعض السنوات، يتم توزيع جوائز تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، مما يحفز المشاركين على الحلم بالفوز وتحقيق أحلامهم،و يتم الإعلان عن الفائزين بشكل مباشر على الهواء في برامج MBC، ويتم التواصل معهم لإخبارهم بفوزهم، وتعتبر مسابقة “الحلم” من المسابقات ذات المصداقية العالية، حيث تتبع مجموعة MBC معايير صارمة لضمان الشفافية والعدالة في اختيار الفائزين، ويتم السحب على الجوائز بشكل عشوائي باستخدام تقنيات متقدمة لضمان نزاهة العملية.

ارقام الاشتراك في مسابقه الحلم

للاشتراك في مسابقة “الحلم”، يمكن الاتصال على الأرقام المخصصة لكل دولة. الأرقام تختلف حسب الدولة، وإليك بعض الأمثلة:

مصر 95458

السعودية 650444

لإمارات: 3636

الكويت 4141

عمان 90434

البحرين 98885

– الأردن 98858

إذا كنت خارج هذه الدول، يمكنك الاشتراك عن طريق الرسائل القصيرة من خلال إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم الدولي الموحد: 0088216101092