استقبل الآن.. تردد قناة كراميش أخر تحديث 2024 نايل سات وعرب شات واستمتع بأغلى الأطفال المميزة بجودو عالية

الكثير من الأمهات والآباء يبحثون عن التردد الجديد لقناة كراميش 2024 نايل سات وعرب سات، وهذا بعد إعلان إجارة القناة على تحديث ترددها مؤخراً، وهذا من أجل تحسين جودة الخدمة من حيث قوة الإشارة ونقاء الصورة، فالقناة تقدم على مدار اليوم مجموعة من الأغاني وبرامج الأطفال، فالقناة تسعى لزرع القيم والأخلاق ومفاهيم الدين الاسلامي في عقل الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وسوف نستعرض عليكم في هذا المقال أحدث تردد قناة كراميش 2024.

نزل تردد قناة كراميش 2024 نايل سات

تضم قناة كراميش مجموعة من البرامج والأغاني المحببة لدى الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، والتي تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم في تلك الفترة العمرية، ويمكن الاستمتاع بكل هذا وغيرها من محتوى القناة والتردد للقناة على النايل سات كالتالي:

التردد هو: 10815.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

نزل تردد قناة كراميش 2024 عرب سات

يمكن أيضاً استقبال القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات وهذا من خلال البيانات التالية:

تردد القناة هو: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط قناة كراميش

تتمثل الخطوات الخاصة باستقبال قناة كراميش عبر جهاز الرسيفر في التالي:

الضغط على قائمة الاعدادات من خلال الريموت كنترول.

تحديد أيقونة ضبط الترددات.

إدخال كافة بيانات القناة من التردد والاستقطاب ومعدل الترميز.

تحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

الضغط على كلمة بحث.

الضغط على خانة حفظ التغييرات.

مزايا قناة كراميش للأطفال