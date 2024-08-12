Barca Tv تردد قناة برشلونة الجديد 2024 وتابع مباراة برشلونة وموناكو مجاناً بدون تشفير

تردد قناة برشلونة الجديد 2024، من أكثر القنوات الفضائية التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والتي سوف تنقل المباراة المرتقبة بين برشلونة وموناكو ضمن مباريات كأس جوان غامبر والتي سوف تقام مساء يوم الإثنين الموافق 1ص2 أغسطس 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة السعودية، على ملعب مونتجويك الأولمبي، وييحث عدد كبير من محبي الساحرة المستديرة عن تردد قناة برشلونة الجديدة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

تردد قناة برشلونة الجديد 2024

تعد قناة برشلونة من أهم القنوات الفضائية الرياضية التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة لما تعرضه القناة من محتوى متميز، تنقل القناة عدد كبير من المباريات التي يشارك بها فريق برشلونة الذي يمتلك الملايين من المشجعين من شتى أنحاء العالم، وتبث قناة برشلونة ترددها على القمر الصناعي هوت بيرد والذي يمكنكم استقبال ترددها من خلال الجدول الآتي:

القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد القناة : 11834.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة برشلونة الجديد

ويمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة برشلونة والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم من مباريات من خلال إتباع الخطوات الآتية: