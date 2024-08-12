“يلا نلعب ونغني مع لولو وميدو” أقوى أشارة تردد قناة وناسة كيدز وتابعوا أروع الأغاني والأناشيد الجديدة

قناة وناسة كيدز الفضائية من القنوات التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد قلوب الأطفال الصغيرة ولها عدد لا حصر له من المتابعين كذلك عدد المشاهدين العرب في تزايد مستمر بسبب أن القناة تقدم أغاني ترفيهية للأطفال كما تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني التي تعلم الأطفال الحروف والحيوانات والأرقام لذلك سوف نوضح لكم تردد القناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني في الفترة الحالية.

ضبط تردد قناة وناسة على نايل سات

يفضل عدد كبير من المتابعين لقناة وناسة الفضائية تنزيل تردد القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة حيث ترغب الأسر العربية على ضبط تلك القناة من أجل متابعة ومشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة لكل الأطفال العربية لذلك سوف نوضح لكم تردد القناة الفضائية على. القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

كما القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

استقبل تردد لقناة وناسة عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة كيدز على جهازك