“ادخل بسرعة وشوف اسمك” الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

يتطلع عدد كبير من المواطنين في العراق الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، والتي أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب موعد إعلان الأسماء المقبولة في الرعاية الاجتماعية العراقية، والتي تعتبر من أبرز وسائل الدعم المالي المقدمة لبعض الفئات من المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وجاء هذا الدعم من قبل الحكومة العراقية لمساعدة المواطنين على صعوبة المعيشة بسبب الغلاء، وخلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط القبول فيها.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن لجميع المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة معرفة أسماء المقبولين فيها من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي:

يتم الذهاب إلى موقع منصة مظلتي.

يتم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من الخدمات الإلكترونية المتاحة أمامك.

تحديد الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة الأخيرة.

يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على كلمة عرض.

على الفور ستظهر أسماء المستحقين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

حتى يمكن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لابد من توافر الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، والشروط تتمثل في التالي: