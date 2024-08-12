سجلي NOW.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وشروط القبول

أعلنت الحكومة الجزائرية متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل عن فتح باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تعتبر من أهم المنح التي وفرتها الحكومة للسيدات التي ليس لها من يعولها ولا تمتلك دخل شهري يساعدهم على المعيشة، فجاءت المنحة لكي توفر حياة كريمة لهؤلاء السيدات وسط الحالة الاقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد والغلاء السائر بشكل جنوني للمعيشة، ويمكن التسجيل للحصول على المنحة بعد التأكد من توافر الشروط الخاصة بالقبول بعد أن كشفت الوكالة عنها، وخلال السطور التالية نوضح لكم تفاصيل التسجيل والشروط الخاصة بالقبول.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن لجميع المواطنات في الجزائر التي تنطبق عليهم شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بكل سهولة من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

يتم التوجه المباشر إلي الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

الضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

تحديد التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت.

يتم تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بالبيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

الضغط على زر إرسال الطلب.

يتم متابعة الطلب بعد تقديمه لمعرفة قبوله أو رفضه.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024

قبل التقديم في منحة المرأة الماكثة بالجزائر لابد التأكد من توافر الشروط المحددة في المتقدمة، والشروط جاءت على النحو التالي: