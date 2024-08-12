Osman 6 Season موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والقنوات الناقلة 2024

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، التي تعد من أشهر الأعمال التركية الناجحة والتي حققت أعلى نسب مشاهدة على المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية، من شتى أنحاء العالم العربي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ……

موعد عرض قيامة عثمان الموسم السادس

وأعلنت الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان السادس الذي من المقرر عرضه في بداية سبتمبر المقبل، وأعلنت الشركة أن المنتجة أن الجزء السادس من المسلسل به الكثير من التفاصيل والأحداث والتي تٌكلف الشركة مبالغ كثيرة، إلا أن الشركة تؤكد حرصها على عرض الموسم في الموعد المحدد دون تأخير.د

يعرض مسلسل قيامة عثمان الكثير من الأحداث الواقعية التي حدثت بالفعل وقت قيامن الدولة العثمانية، والصراع الذي خاضه المؤسس عثمان لكي يحافظة على دولته من احتلال أعداءه من المغول والتتار.

وأكدت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان أنه من المقرر أن يتم نقل الموسم الجديد على قناة الفجر الجزائرية، وقناة atv التركية والتي أكدت أنه من المقرر أن يتم عرض المسلسل مترجم باللغة العربية ويمكنكم استقبال القناة بكل سهولة م خلال التردد الآتي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

كما يمكنكم أيضاً متابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان كاملة بجودة HD من خلال قناة ATV التركية والتي يمكن استقبالها من خلال التردد الآتي: