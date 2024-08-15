موعد عرض الجزء السادس من مسلسل مؤسس عثمان وما هي القنوات الناقلة

مسلسل المؤسس عثمان هو عمل درامي تركي تاريخي يجذب جمهور ومحبي الدراما والتاريخية، و تدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية، وتحديدا حول شخصية عثمان بن أرطغرل، الذي يعتبر مؤسس الدولة العثمانية، والجزء السادس من المسلسل، الذي طال انتظاره، يتناول مراحل جديدة في حياة عثمان وتوسع الدولة العثمانية،و في هذا الجزء، يواجه عثمان تحديات أكبر من السابق، بما في ذلك صراعاته مع القوى المعادية التي تسعى لإسقاط دولته، كما يستعرض المسلسل العلاقات الداخلية في الدولة الناشئة، والتوترات بين الحلفاء والأعداء على حد سواء.

احداث الجزء السادس من مسلسل مؤسس عثمان

إضافة إلى ذلك، يقدم الجزء السادس تطورا في شخصيات المسلسل وأحداثه، مما يعزز من جاذبيته ويستمر في تقديم معارك ملحمية وتصوير رائع للحقبة التاريخية، مما يجعله أكثر إثارة للجماهير،كما ان الإنتاج الضخم والإخراج المتقن يعكسان الجهد المبذول في تقديم العمل بجودة عالية، مما يجعله من بين أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة في العالم العربي وتركيا، فان المؤسس عثمان في جزئه السادس يستمر في جذب المشاهدين بحبكته المثيرة والأداء القوي، مما يجعله جزء مهم من الدراما التركية الحديثة.

القنوات الناقله لمسلسل المؤسس عثمان

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قناة ATV (نايل سات)

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة ATV (عرب سات)

التردد: 12692

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة مصر أم الدنيا

التردد: 12562

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يعرض المسلسل كل يوم أربعاء في الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، ويمكنك متابعة الإعادة على القنوات العربية الأخرى.